Así será la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Atlético Tucumán

El Ferroviario recibirá el jueves al Decano en el “Madre de Ciudades” por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 17:18

Central Córdoba informó el cronograma de venta de entradas para el partido ante Atlético Tucumán, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará este jueves 30 de julio, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Las localidades estarán disponibles tanto de manera online como presencial, con diferentes horarios durante la semana para socios y no socios.

Venta online

La venta por internet estará habilitada desde este martes, a través del sitio oficial de Central Córdoba, www.cacentralcordoba.com.

Venta presencial en Ferromanía

Los socios y no socios podrán adquirir sus entradas en Ferromanía en los siguientes días y horarios:

Lunes: de 13 a 21.

Martes: de 9 a 21.

Miércoles: de 9 a 21.

Jueves: de 9 a 18.

El día del partido también habrá venta presencial en la boletería del sector Sur del Estadio Único, desde las 19 hasta el comienzo del encuentro.

Cómo ingresarán los socios

Los socios que tengan abonada la cuota correspondiente a julio podrán ingresar sin cargo a la Platea Este y a la Popular Norte.

Quienes deseen ubicarse en la Platea Oeste deberán comprar un bono adicional, disponible tanto en las boleterías como mediante la venta online.

Precios para socios

Platea Oeste

Mayores de 12 años: $10.000.

Menores de 7 a 11 años: $5.000.

Precios para no socios

Populares

Mayores de 12 años: $40.000.

Menores: $10.000.

Jubilados mayores de 65 años: $20.000.

Platea Oeste

Mayores: $55.000.

Menores: $25.000.

Central Córdoba buscará recuperarse ante su público luego de la derrota sufrida frente a Gimnasia de Mendoza en el comienzo del certamen. El partido ante Atlético Tucumán también marcará el estreno del nuevo entrenador Sebastián Domínguez al frente del Ferroviario.