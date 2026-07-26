“No vine de vacaciones” y “quien se esconde no sabe lo que es un club grande”, las fuertes frases de Otamendi tras su debut en River

El defensor campeón del mundo fue capitán en la derrota ante Barracas Central y pidió una reacción inmediata.

Hoy 14:42

Nicolás Otamendi tuvo su esperado debut con la camiseta de River, aunque el estreno estuvo lejos de ser el imaginado. El defensor fue titular y capitán en la derrota por 1-0 ante Barracas Central, en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura.

Tras el encuentro, el experimentado zaguero dejó contundentes definiciones sobre el difícil momento deportivo del equipo y advirtió que llegó al club para competir por todos los objetivos.

“No vengo a Argentina de vacaciones, vengo a cumplir los objetivos que requiere representar a esta camiseta”, afirmó Otamendi.

Te recomendamos: Tras la derrota ante Barracas, cómo quedó River en la tabla anual pensando en la clasificación a las Copas

“Cada partido es un examen”

El defensor pidió dejar atrás rápidamente la caída y concentrarse en el próximo compromiso del Millonario.

“Lo más importante es intentar mejorar, trabajar, tener tranquilidad y mentalidad. Tenemos que dar vuelta la página y el miércoles conseguir una victoria”, expresó.

Además, remarcó la exigencia que representa vestir la camiseta de River: “Tenemos que mentalizarnos en que estamos en un club grande, que exige. Cada partido es un examen para nosotros. El fútbol es de resultados”.

Otamendi consideró que volver al triunfo será fundamental para recuperar confianza, aunque aclaró que el equipo no debe perder de vista los objetivos planteados para la temporada.

Te recomendamos: La decisión del cuerpo técnico de Coudet luego de la derrota de River ante Barracas Central en el Monumental

El mensaje de Otamendi para el plantel

El campeón del mundo también explicó qué pretende aportar desde su experiencia y envió un mensaje especialmente dirigido a los futbolistas más jóvenes.

“Intentaré dar tranquilidad a los chicos para que tengan la libertad de jugar al fútbol. Hay jugadores nuevos que tienen que adaptarse lo más rápido posible”, señaló.

El defensor sostuvo que River necesita recuperar su identidad y convertir nuevamente al Monumental en una cancha difícil para todos sus rivales.

“Tenemos que saber que acá tiene que ser un infierno para cada equipo que venga”, aseguró.

Te recomendamos: Otamendi, tras su debut en River: “Perdimos por una jugada de mierda”

“Quien se esconde no sabe lo que es representar a un club grande”

Sobre el cierre, Otamendi dejó su frase más contundente y reclamó personalidad para atravesar el momento adverso.

“Es un momento difícil, pero quien se esconde no sabe lo que es representar a un club grande”, sentenció.

El futbolista de 38 años aseguró que preparará cada encuentro “como una final” y confió en que el equipo podrá revertir la situación mediante el trabajo y la rápida adaptación de los nuevos integrantes.

“Esto recién empieza. Se revierte trabajando, intentándolo. La temporada es larga y los objetivos están claros”, concluyó.