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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 23º
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Santiago está de fiesta: los artistas ya le ponen música a los 473 años de la Madre de Ciudades

El escenario del Parque Aguirre ya comenzó a recibir a los artistas que forman parte de la gran celebración por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades. Música, tradición y alegría marcan una jornada especial.

Hoy 17:28
Festejos de la ciudad

Santiago del Estero vive este sábado una jornada muy especial por los 473 años de la Madre de Ciudades, y la música ya comenzó a hacerse sentir en el Parque Aguirre, epicentro de los festejos preparados para celebrar un nuevo aniversario.

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Con el correr de la tarde, los artistas comenzaron a pasar por el escenario y a ponerle ritmo a una celebración que reúne diferentes expresiones de la música y la cultura santiagueña.

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La propuesta artística continuará durante toda la jornada con una destacada grilla que incluye a Dany Hoyos, Néstor Garnica, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Alejandro Véliz, Riendas Libres y La K'onga, entre otros protagonistas.

Radio Panorama y Diario Panorama acompañan esta gran fiesta con una cobertura especial desde el Parque Aguirre, llevando a través de su streaming las imágenes, entrevistas y momentos destacados del cumpleaños número 473 de Santiago del Estero.

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