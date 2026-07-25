Cuti y Roberto Carabajal celebraron los 473 años de Santiago: “Realmente impacta y emociona”

Los músicos fueron protagonistas de una tarde cargada de emoción en el Parque Aguirre. Tras la presentación, Roberto Carabajal habló en vivo con Radio Panorama sobre lo especial que significa volver a cantar en su tierra.

Hoy 18:16

Cuti y Roberto Carabajal fueron parte de la gran celebración por los 473 años de Santiago del Estero y llevaron su música al escenario del Parque Aguirre, en una jornada marcada por la tradición y la emoción.

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Luego de la presentación, Roberto Carabajal dialogó en vivo con Radio Panorama y destacó el cariño recibido durante el show. “Agradecimiento total. Hermosa tarde, hermoso el público, lindo show. Realmente impacta y emociona”, expresó.

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El músico también agradeció la posibilidad de ser parte de una fecha tan especial para los santiagueños. “Agradecer siempre a nuestra tierra querida, que siempre nos tiene en cuenta. Hemos venido a cantar lo mejor”, señaló.

Al ser consultado por la emoción que vivió sobre el escenario, Roberto reconoció que estar nuevamente en Santiago despierta muchos recuerdos. “Uno está grande, estamos disfrutando Santiago. Me trae muchos recuerdos”, contó.

“Es un volver permanente, a través de la canción, las comidas, las costumbres y tantas cosas lindas que tiene la vida. Esta estadía aquí la estoy disfrutando muy bien, así que agradecido por tantas cosas lindas que tiene nuestra provincia, Santiago del Estero”, agregó.

Durante la charla con Radio Panorama, Roberto Carabajal también aprovechó para desmentir las versiones que señalaban que Milo J estaría presente en la próxima Fiesta de la Abuela Carabajal. “Desmiento totalmente que vaya a venir Milo J invitado por nosotros. No hemos hablado con él ni con su productor”, aclaró.

De esta manera, Cuti y Roberto Carabajal dejaron su música en una tarde especial para la Madre de Ciudades, mientras los festejos por los 473 años de Santiago del Estero continúan en el Parque Aguirre.