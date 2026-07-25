Encuentran a un hombre sin vida en la calle San Martín de Orán

Este viernes por la mañana, un hombre fue hallado sin vida en la vereda de Orán, específicamente en calle San Martín entre Belgrano y Dorrego, lo que ha causado gran conmoción en la comunidad local.

Hoy 16:46

La ciudad de Orán se encuentra en estado de shock tras el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública durante la mañana de este viernes. El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas en calle San Martín, entre Belgrano y Dorrego.

Según el Comisario Mayor Martín Leguizamón, el Sistema 911 recibió un llamado de vecinos alertando sobre la situación. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a un masculino de entre 30 y 40 años que no presentaba signos vitales, una situación que fue posteriormente confirmada por el personal de salud.

Leguizamón agregó que, de acuerdo a los testigos, se presume que el fallecido podría haber fallecido por asfixia al ingerir hojas de coca. A simple vista, el cuerpo no muestra signos de agresión, aunque esta información deberá ser confirmada por el médico forense.

Las circunstancias que rodean este trágico suceso son objeto de una investigación en curso, según lo informado por las autoridades locales. La comunidad espera respuestas sobre lo ocurrido y las razones detrás de esta tragedia.

Este incidente ha generado una gran preocupación en la población de Orán, que exige más información y transparencia por parte de las autoridades. La seguridad pública y la salud de los habitantes son temas cruciales en este contexto.

Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir eventos similares en el futuro. La investigación continúa abierta mientras se recopilan más testimonios y evidencias sobre el caso.