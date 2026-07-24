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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 23º
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Estudiantes se hizo fuerte en Río Cuarto y le ganó a Tigre en el inicio del Clausura

El conjunto cordobés se impuso por la mínima ante el Matador por la primera fecha del certamen.

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