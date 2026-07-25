El gobernador Elías Suárez participó de los festejos centrales por el 473° Aniversario de la "Madre de Ciudades"

El acto central se desarrolló en el Parque Aguirre con una multitudinaria participación de vecinos, autoridades, instituciones y agrupaciones que rindieron homenaje a Santiago del Estero.

Hoy 15:13

Con un gran marco de público se realizó este sábado en el Parque Aguirre el acto central por el 473° aniversario de Santiago del Estero, que contó con la presencia del gobernador Elías Suárez.

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En el palco también estuvieron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el senador Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; la intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación del Gabinete Municipal, Mario Benavente y la Dra. Claudia de Zamora. Además de ministros, legisladores, autoridades de las fuerzas de seguridad e invitados especiales.

El padre Marcelo Trejo realizó la bendición religiosa por este nuevo aniversario de la Madre de Ciudades.

En el acto se destacó el imponente despliegue participativo y colorido que reflejó la riqueza cultural, productiva y social de la región, donde Instituciones intermedias, fuerzas de seguridad federales y provinciales, colectividades de inmigrantes, clubes de autos y motos clásicas, y tradicionales agrupaciones gauchas formaron parte de la puesta en escena, rindiendo homenaje a la ciudad más antigua del país.

El público acompañó con fervor el paso de las delegaciones, en una jornada que ratificó los valores de la convivencia democrática, la integración comunitaria y el orgullo de pertenecer al suelo santiagueño.

Con este emotivo encuentro, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a cada sector de la comunidad, honrando las raíces históricas y proyectando el desarrollo y crecimiento de Santiago del Estero.