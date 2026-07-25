Suspenden homenaje sinfónico a Rosalía por polémica en redes sociales

El homenaje sinfónico programado en Córdoba fue cancelado debido a la controversia generada por un posteo de la cantante Rosalía sobre la final del Mundial, a pesar de sus disculpas posteriores.

Hoy 15:12

La controversia en torno a Rosalía ha cobrado un nuevo impulso tras la final del Mundial, provocando la suspensión del homenaje sinfónico que estaba programado para este jueves en Córdoba.

Los organizadores del evento, titulado "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico", decidieron cancelar la presentación debido a preocupaciones por la seguridad de los artistas, en respuesta al clima de tensión generado en las redes sociales tras un posteo de la artista.

El evento iba a llevarse a cabo en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano, pero fue cancelado tras la fuerte repercusión que causó la publicación de Rosalía relacionada con la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial.

Desde la organización emitieron un comunicado que decía: "Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado".

Además, el comunicado subrayó: "También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte", enfatizando la conexión emocional del país con el deporte y el impacto de la situación.

El homenaje había sido planeado con más de cuatro meses de antelación, antes de que estallara la controversia, y la organización destacó el esfuerzo realizado por músicos, técnicos y artistas locales en su preparación.

La controversia se originó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un post de la influencer Mia Khalifa que hacía alusión a la derrota de Argentina, lo que fue interpretado por muchos como una burla, desencadenando críticas hacia la artista.

A pesar de que horas después Rosalía se disculpó, afirmando que no había leído el texto que acompañaba el video, la repercusión negativa persistió y resultó en la cancelación del evento.