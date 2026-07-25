Intento de robo de moto en San Salvador de Jujuy alertó a la policía

Un hombre fue víctima de un intento de robo de motocicleta en San Salvador de Jujuy tras ser perseguido por delincuentes en moto.

Hoy 14:27

Un hombre ha denunciado un intento de robo de su motocicleta, tras haber sido perseguido por dos delincuentes conocidos como 'motochorros'. Este incidente ocurrió en la madrugada en el barrio Cerro las Rosas de la capital jujeña.

El hombre, al circular en su rodado, fue interceptado por los dos hombres, uno de los cuales le amenazó con un arma blanca exigiendo que descendiera de la motocicleta.

Frente a esta amenaza, la víctima tomó la decisión de fugarse del lugar, acelerando en dirección a la colectora de la ruta nacional Nº 9, con el objetivo de perder de vista a sus agresores.

Los delincuentes iniciaron una persecución que culminó en las cercanías del hospital Materno Infantil 'Héctor Quintana', donde la víctima avistó un móvil policial y alertó a los agentes sobre la situación.

En ese momento, los delincuentes lograron huir del lugar, dejando a la víctima con la esperanza de que la policía pudiera intervenir a tiempo.

El representante fiscal, tras ser informado del incidente, ordenó la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad para avanzar en la investigación correspondiente, buscando identificar a los responsables de este intento de robo.