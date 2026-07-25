Alerta en Misiones por la crecida del río Uruguay y las fuertes lluvias en la región

Las autoridades activaron un plan de emergencia ante el avance del agua. Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal extraordinario de unos 8 millones de litros por segundo.

Hoy 14:25

El Gobierno de Misiones puso en marcha el Plan Provincial de Emergencia por el incremento del caudal del río Uruguay y las incesantes lluvias que afectan a la región. El objetivo es minimizar el impacto de posibles inundaciones a raíz del fenómeno climático que se prolongara durante varios meses.

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Mientras tanto, las crecidas del Río Iguazú provocó que las Cataratas alcancen este viernes un caudal de unos 8 millones de litros por segundo, por lo que replegaron las pasarelas de la Garganta del Diablo y suspendieron las excursiones náuticas en el Parque Nacional Iguazú.

De acuerdo con la información publicada por el portal misionero El Territorio, el gobernador Hugo Passalacqua, dispuso la medida que pretende poner en marcha acciones preventivas principalmente en las localidades ubicadas sobre la cuenca del río Uruguay.

Para ello, el gobierno provincial trabajará junto a los municipios en la preparación de centros de evacuación y en la coordinación de la asistencia para las familias afectadas por la crecida.

Mientras tanto, ofrecen capacitaciones para los profesionales de emergencias y para los docentes de la región, ya que, si la situación lo requiere, podrán colaborar en la asistencia de personas evacuadas.

Otras tareas contempladas en el Plan Provincial de Emergencia, son la limpieza de desagües y alcantarillas, la poda preventiva de árboles y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Por último, las autoridades pidieron a la comunidad que refuercen las medidas de prevención en sus hogares. Se sugirió que amarren los techos y los objetos que puedan desprenderse, que limpien las canaletas y los desagües, que poden las ramas flojas de los árboles y que permanezcan en sus casas durante las tormentas.

Según la información difundida por el Gobierno provincial y publicada por el citado medio, el fenómeno climático podría extenderse hasta el otoño del próximo año, con los mayores acumulados de lluvia previstos para octubre, noviembre y diciembre.