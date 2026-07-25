Milei tildó a Lula da Silva de “ladrón y presidiario” durante el discurso de respaldó a la candidatura de Flavio Bolsonaro

Además criticó a la justicia brasileña por no permitirle visitar al exmandatario brasileño en la cárcel. “El riesgo Lula se refleja en las acciones y los mercados”, aseguró.

Hoy 13:32

El presidente Javier Milei participó este sábado del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil, donde brindó un discurso con fuertes críticas al socialismo y reivindicó el rol de la Argentina como ejemplo de las consecuencias de ese modelo. Además, tildó al mandatario Lula da Silva de "ladrón y presidiario".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al iniciar su exposición, el mandatario agradeció la invitación de las autoridades del Partido Liberal y, especialmente, del senador brasileño. "Es un placer estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad", expresó.

Milei sostuvo que el contexto político brasileño le otorga una relevancia especial al encuentro y afirmó que el país atraviesa una disputa entre dos modelos.

"Eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al 'zurdo'. Es importante tener muy en claro los términos de esta batalla", afirmó.

"Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la Argentina y todavía peores. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo", señaló.

Para Milei, Brasil todavía "no vivió las consecuencias más nefastas" de dicho modelo, pero advirtió que "puede vivirlas si no da una vuelta de timón". "Confiamos en tí, Flavio para parar a la basura socialista", deslizó el Presidente.

En otro tramo de su discurso, Javier Milei tildó al presidente Lula da Silva de "ladrón y presidiario".