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"Por favor, nunca te vayas": el emotivo pedido de una niña a Lionel Messi que conmovió las redes

El video fue compartido por su mamá y rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes cargados de emoción.

Hoy 14:08
Captura de video

Aunque el Mundial ya quedó atrás, el amor de los argentinos por Lionel Messi sigue más vivo que nunca. En las últimas horas, un video protagonizado por una niña se volvió viral y emocionó a miles de usuarios en las redes sociales.

Las imágenes fueron compartidas por su mamá, Caro, y muestran a la pequeña completamente conmovida mientras, entre lágrimas, le hace un pedido al capitán de la Selección argentina: "Por favor, nunca te vayas".

La espontánea reacción de la niña despertó una catarata de comentarios y muestras de cariño. Muchos usuarios destacaron cómo Messi logró trascender el fútbol para convertirse en un ídolo que emociona a grandes y chicos por igual.

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