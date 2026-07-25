“Creo que estaba para más”: la bronca de Colapinto tras clasificar 13° en Hungría

El piloto argentino valoró la recuperación después del accidente del viernes, pero lamentó un problema con la temperatura de los neumáticos que le impidió luchar por el ingreso a la Q3.

Hoy 13:33

Franco Colapinto alcanzó la Q2 y finalizó en el 13° puesto de la clasificación del Gran Premio de Hungría, aunque se mostró disconforme porque consideró que tenía rendimiento para avanzar entre los diez mejores.

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El piloto argentino registró un tiempo de 1m19s027 con su Alpine y quedó a menos de dos décimas de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 12°. Ambos quedaron eliminados antes de la Q3 y largarán desde la zona media de la grilla.

“Fue una buena recuperación. Creo que estaba para más. Eso es lo que me da un poco de bronca, pero es lo que hay. Ayer no giré y fue una lástima”, expresó Colapinto después de la sesión.

La falta de rodaje complicó la puesta a punto

El argentino explicó que el accidente sufrido durante la segunda práctica del viernes condicionó el trabajo del equipo y le impidió encontrar una configuración más cercana a sus preferencias.

“El auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta. Al no tener la posibilidad de cambiar cosas en el setup y en la parte mecánica, esa es la consecuencia de no hacer la FP1 y encontrar todo tarde y de golpe”, señaló.

Colapinto tampoco había participado de la primera práctica libre, debido a que su lugar fue ocupado por el piloto reserva Paul Aron. Luego, su despiste en la FP2 redujo todavía más el tiempo disponible para trabajar sobre el Alpine.

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Colapinto apuntó a un problema con los neumáticos

Más allá de la recuperación lograda, el piloto consideró que Alpine desaprovechó una oportunidad durante la segunda parte de la clasificación.

“La Q2 no fue buena. No hicimos un buen trabajo con las gomas, estaban muy bajas de temperatura. Es una pena porque eso está fuera de mi control”, afirmó.

También destacó su propia reacción después del complicado comienzo del fin de semana: “En lo personal hice un buen trabajo para recuperarme y ojalá podamos ir para adelante”.

Volvió a pedir mejoras para el Alpine

Colapinto insistió en que el equipo necesita incorporar actualizaciones para reducir la diferencia con sus competidores y mejorar el rendimiento del monoplaza.

“Estamos esperando con muchas ganas las mejoras. Las necesitamos un montón, nos está costando con el auto y con la performance. Ojalá lleguen rápido y podamos dar un salto grande”, manifestó.

De cara a la carrera, el argentino anticipó que intentará avanzar desde la largada y administrar correctamente los neumáticos en un circuito donde los sobrepasos suelen ser complicados.

“El objetivo está claro: intentar largar bien y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave. Va a ser importante una buena gestión de los neumáticos”, sostuvo.

Norris consiguió la pole en Hungría

La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien marcó 1m17s207 y superó por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton. Charles Leclerc terminó tercero, seguido por Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

La grilla todavía podía sufrir modificaciones debido a investigaciones abiertas después de la clasificación, entre ellas una citación a Hamilton por una posible obstaculización a Piastri.

El Gran Premio de Hungría se disputará este domingo desde las 10 de la Argentina, sobre un total de 70 vueltas.