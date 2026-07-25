Franco Colapinto llegó hasta la Q2 y largará 13º en el Gran Premio de Hungría

El piloto argentino completó la actividad del sábado y partirá en esa posición en la carrera del domingo. Por su parte, Pierre Gasly saldrá desde la 12° y la pole fue para Norris.

Hoy 13:22

Franco Colapinto cerró su jornada de sábado en el circuito de Hungaroring, donde consiguió el 13° puesto en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

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El piloto argentino marcó un tiempo de 1m19s027 en su mejor vuelta y logró avanzar a la segunda instancia clasificatoria, dejando atrás el fuerte accidente que había sufrido durante la práctica del viernes.

Colapinto pudo recuperar el rendimiento del Alpine A526 después de las reparaciones realizadas en la parte trasera del monoplaza y se mantuvo cerca de su compañero de equipo durante las dos tandas cronometradas.

Colapinto quedó muy cerca de Gasly

El argentino finalizó a solo 183 milésimas de Pierre Gasly, quien se ubicó inmediatamente por delante en la duodécima posición.

Ambos pilotos mostraron tiempos similares durante la clasificación, pese a que Alpine afrontó el fin de semana sin nuevas actualizaciones para sus autos.

El resultado le permitirá a Colapinto partir desde la zona media de la grilla y mantenerse con posibilidades de avanzar durante una carrera que se disputará sobre 70 vueltas.

El Gran Premio de Hungría se pondrá en marcha este domingo 26 de julio, desde las 10 de la Argentina, en el circuito de Hungaroring.