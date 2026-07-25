Silva Neder: "Santiago del Estero celebra su historia en paz social, diálogo, consensos y hermandad"

Durante el tradicional desfile cívico-militar en el Parque Aguirre, el Vicegobernador transmitió el sentimiento colectivo de la comunidad.

Hoy 12:38

En una multitudinaria jornada de fiesta y encuentro popular por el 473° Aniversario de la Madre de Ciudades, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, destacó el clima de alegría, unidad, diálogo, consensos y paz social en el que se desarrollan los festejos centrales en la Capital.

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Durante el tradicional desfile cívico-militar en el Parque Aguirre, el Vicegobernador transmitió el sentimiento colectivo de la comunidad: "Uno transmite la alegría que siente y el orgullo de ser santiagueño en este aniversario. Es un tiempo de abrazarnos con todo el pueblo y con tantos hermanos que vienen de distintas partes del país y del mundo, quienes ya tienen anotado al mes de julio en Santiago del Estero como un destino turístico consolidado".

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Un tiempo de encuentro

En ese sentido, Silva Neder hizo hincapié en los valores de convivencia que caracterizan a la provincia: "Nos abrazamos en un clima de paz social que se logra porque se aboga siempre al diálogo, a la escucha y a la búsqueda de consensos".

Asimismo, remarcó que ese modelo institucional de escucha activa es el que permite tomar las decisiones necesarias desde el Ejecutivo provincial —en su momentocon Gerardo Zamora y hoy con el gobernador Elías Miguel Suárez— para que toda la comunidad santiagueña se sienta contenida y acompañada.

Crecimiento urbano y trabajo con los municipios

El Vicegobernador resaltó además el acompañamiento del Estado provincial al desarrollo de la Capital y de cada rincón del territorio: "A lo largo de estos meses se han inaugurado muchas obras en la Capital y tiene que ver la inversión y cercanía del Gobierno de la provincia. Parte importante de este tiempo de paz se da porque hay un trabajo muy cercano con las 28 intendencias y 137 comisiones municipales".