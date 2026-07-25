Un bebé de un año llegó sin vida a un hospital y la Justicia investiga el caso

El hecho generó conmoción en Neuquén. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas del niño y determinar cómo ocurrió la muerte.

Hoy 12:32

Un impactante caso sacudió la ciudad neuquina de Centenario cuando se confirmó la muerte de un nene de casi un año de edad en el hospital. La familia lo había trasladado de urgencia, pero al llegar los médicos constataron que ya no tenía signos vitales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Actualmente, el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía provincial llevan a cabo una investigación para determinar la causa de muerte.

De acuerdo a los investigadores, el menor había sido trasladado de urgencia al Hospital Natalio Burd el viernes por sus propios familiares. Al llegar, el personal médico constató inmediatamente que el nene ya no contaba con signos de vida.

Ante la gravedad del hecho y de forma provisoria, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi activó los protocolos correspondientes y ordenó al cuerpo médico forense la realización de la autopsia, la cual será clave para determinar la causa de muerte.

Al mismo tiempo, una representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la toma de testimonios a familiares y allegados que puedan aportar datos cronológicos sobre el momento previo al desenlace.

Según fuentes que informaron al medio local Diario Río Negro, los investigadores también llevaron a cabo entrevistas al cuerpo médico y testigos que estuvieron durante el trayecto que realizó la familia hasta el hospital.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reservada la hipótesis del caso y esperan los resultados preliminares del examen forense.