Camionero santiagueño fue víctima de un robo de $3,5 millones en una estación de servicio de Jujuy

El transportista, oriundo de Monte Quemado, dejó el vehículo por unos minutos para revisar la carga y delincuentes aprovecharon para llevarse una riñonera con dinero y documentación.

Hoy 11:46

Un camionero santiagueño fue víctima de un millonario robo mientras se encontraba detenido en una estación de servicio de la ciudad de Palpalá, en la provincia de Jujuy.

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El transportista, oriundo de la localidad de Monte Quemado, departamento Copo, se encontraba en el lugar a la espera de cargar combustible y continuar con su recorrido cuando delincuentes aprovecharon un momento de distracción para ingresar al camión y llevarse una riñonera con dinero y documentación.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en el barrio Antártida Argentina, en la zona sur de la ciudad jujeña.

De acuerdo con el relato brindado por el conductor, en un momento observó que la lona del camión estaba desatada, por lo que descendió de la cabina para revisar la carga. Mientras realizaba esa tarea, escuchó el golpe de una puerta lateral del vehículo, aunque en ese momento creyó que podía tratarse de una acción provocada por el viento.

Al regresar al interior del camión, advirtió que una riñonera de color negro que llevaba guardada ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

Dentro del bolso transportaba una suma de $3.500.000 en efectivo, además de su Documento Nacional de Identidad, licencia de conducir, cédula verde y otros papeles correspondientes al rodado.

Ante la situación, el camionero consultó a las personas que se encontraban en la estación de servicio para intentar obtener información sobre lo ocurrido. Sin embargo, ninguno de los presentes pudo aportar datos sobre movimientos extraños o posibles responsables.

Tras la denuncia, personal policial tomó intervención e inició las tareas investigativas correspondientes para tratar de identificar a los autores del robo y recuperar los elementos sustraídos.