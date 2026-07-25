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Un robot en la calle provoca debate sobre automatización y empatía

Un experimento callejero en China muestra un robot humanoide pidiendo limosna, generando un intenso debate sobre la automatización y la empatía humana.

Hoy 10:17

Una escena insólita en una calle concurrida de China ha desatado un amplio debate en las redes sociales.

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El video viral muestra a un robot humanoide en actitud de mendicidad, arrodillado sobre la acera y extendiendo sus manos mecánicas hacia los transeúntes.

Este dispositivo avanzado no solo simula la vulnerabilidad humana, sino que también incluye un plato para recolectar dinero y un código QR para transferencias electrónicas.

La combinación de alta tecnología y un gesto de solicitud de ayuda ha sorprendido a los usuarios de plataformas digitales en todo el mundo.

La reacción de los ciudadanos ante este fenómeno tecnológico oscila entre incredulidad y fascinación, generando una interacción directa con el robot.

Mientras muchos peatones se detienen a filmar, algunos optan por escanear el código QR para realizar donaciones económicas reales.

La difusión masiva de estas imágenes ha provocado reflexiones sobre la evolución de la inteligencia artificial en entornos urbanos, generando un debate ético sobre el uso de máquinas para replicar problemáticas sociales complejas.

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