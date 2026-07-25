Colnaghi remontó seis lugares, terminó cuarto y va por el podio en Hungría

El piloto argentino protagonizó una destacada carrera sprint de Fórmula 3 tras largar décimo. Este domingo partirá desde la tercera posición en la prueba principal del Hungaroring.

Hoy 09:21

Mattia Colnaghi completó una gran remontada este sábado y finalizó en el cuarto puesto de la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de Fórmula 3.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto argentino de MP Motorsport había comenzado desde la décima posición debido al sistema de grilla invertida, pero logró superar a seis rivales y quedó a las puertas del podio en el circuito de Hungaroring.

La victoria fue para el francés Théophile Naël, de Campos Racing, quien avanzó desde el sexto lugar y tomó el liderazgo en la novena vuelta. El japonés Kanato Le terminó segundo, mientras que el mexicano Ernesto Rivera completó el podio.

Colnaghi cruzó la meta apenas por detrás de los tres primeros, seguido por Brando Badoer, Tuukka Taponen, Nicola Lacorte, James Wharton, Fernando Barrichello y Freddie Slater, quienes completaron las posiciones puntuables.

Colnaghi largará tercero en la carrera principal

El resultado aumenta las expectativas de cara a la competencia principal del domingo. Colnaghi había conseguido el tercer puesto en la clasificación, su mejor actuación desde que compite en la Fórmula 3, al quedar detrás de su compañero Tuukka Taponen y del británico Freddie Slater.

De esta manera, el argentino partirá desde la segunda fila y tendrá una buena oportunidad para luchar por su primer podio en la categoría.

La carrera principal se disputará este domingo 26 de julio, desde las 3.40 de la madrugada de la Argentina.

La pelea por el campeonato

La competencia también dejó cambios importantes en la lucha por el título. Slater sumó el último punto disponible y alcanzó a Ugo Ugochukwu en la cima del campeonato, ambos con 104 unidades.

Por su parte, Naël llegó a los 75 puntos y se acercó a los líderes antes de la carrera principal.