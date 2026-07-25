La Banda se despide de la neblina: un fin de semana soleado se asoma hoy Sábado 25 de julio de 2026

Los bandeños experimentan una mañana de neblina, pero el clima mejora drásticamente en los próximos días. Un fin de semana soleado promete temperaturas agradables para disfrutar al aire libre.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan con una densa neblina que cubre la ciudad, haciendo que la temperatura se mantenga en unos frescos 6.4 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando los 4.5 °C, lo que invita a los habitantes a abrigarse bien.

Durante la mañana, la humedad alcanza un 93%, acompañada de un viento suave que sopla a 9.4 km/h desde el noreste. Esta combinación de factores climáticos crea un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una taza de mate caliente.

Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera que la neblina se disipe, dando paso a un soleado sábado con temperaturas que oscilarán entre 11.7 °C como mínima y 25.5 °C como máxima. Un clima perfecto para actividades al aire libre.

El domingo, los bandeños podrán disfrutar de otro día soleado, con temperaturas que arrancarán en 14.4 °C y alcanzarán los 27.3 °C. Será una excelente oportunidad para pasear por la ciudad o disfrutar de un picnic en el parque.

Para el inicio de la semana, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas, con un lunes parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 17.6 °C y 29 °C. Este clima variado ofrece una buena mezcla de sol y sombra para los bandeños.

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