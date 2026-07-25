La novia de Marcos Senesi mostró el exclusivo regalo que Lionel Messi le hizo a toda la Selección

Kelci-Rose Bowers compartió un video en el que exhibió el kit de mate personalizado que el capitán argentino obsequió a cada integrante del plantel.

Hoy 08:16

A días de la final del Mundial entre la Selección argentina y España, Kelci-Rose Bowers sorprendió a sus seguidores al revelar el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel. La novia de Marcos Senesi, defensor del equipo de Lionel Scaloni, mostró en un video el gesto que tuvo el capitán con sus compañeros.

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“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos, que tiene su nombre en él”, comenzó diciendo Rose ante la cámara.

En el video, la futbolista fue mostrando uno por uno los elementos del bolso, que contenía un termon dorado Stanley con el logo de la marca Messi, un mate, un paquete de yerba y una bombilla.

Senesi, quien se sumó a la lista definitiva de convocados tras la lesión de Leonardo Balerdi y terminó formando parte del equipo que obtuvo el subcampeonato del mundo, le entregó el presente a su novia para que lo conservara durante el viaje.