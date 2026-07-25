Desarticulan red de narcotráfico en Salta con 190 kilos de cocaína

Un operativo coordinado por la Policía de Salta permitió incautar 190 kilos de cocaína y detener a siete individuos vinculados al narcotráfico en la provincia.

Hoy 01:16

La Policía de Salta ha llevado a cabo una exitosa operación que resultó en la desarticulación de una organización narcotraficante tras meses de investigación. Este operativo culminó con el secuestró de más de 190 kilos de cocaína y la detención de siete personas.

El procedimiento fue ejecutado por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, en colaboración con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo la supervisión de la Unidad Fiscal Federal. Esta articulación estratégica fue fundamental para el desarrollo de la investigación.

Uno de los momentos críticos de la investigación tuvo lugar en la ruta nacional 9/34, específicamente en el peaje Cabeza de Buey, donde las fuerzas del orden interceptaron una camioneta que transportaba más de 100 paquetes de cocaína ocultos en diferentes compartimentos del vehículo.

Además de la camioneta, durante el operativo también se interceptó otro vehículo que se encontraba vinculado a la investigación, lo que sugiere una red de tráfico más amplia.

Los allanamientos simultáneos realizados en la Capital y Cerrillos reflejan la magnitud de la operación y la dedicación de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las autoridades han destacado la importancia de este operativo en la lucha contra el crimen organizado, subrayando que cada acción contribuye a desmantelar redes que afectan la seguridad y la salud pública.

Este resultado es un claro indicativo del compromiso de las fuerzas de seguridad en la prevención y represión del narcotráfico, y una señal de que la lucha contra las drogas sigue siendo una prioridad en Salta.