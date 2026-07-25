El Gobernador participó de la Velada de Gala por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades

Miles de vecinos y turistas colmaron la Plaza Libertad para recibir un nuevo aniversario de Santiago del Estero con un espectáculo artístico y un imponente show de fuegos artificiales.

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En la noche de este viernes, el gobernador Elías Suárez participó de la tradicional Velada Popular de Gala, realizada por el 473° aniversario de Santiago del Estero.

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En los balcones del Centro Cultural del Bicentenario, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; la intendente de la Capital, Norma Fuentes; los senadores Gerardo Zamora y José Emilio Neder, la Dra. Claudia de Zamora y autoridades, provinciales, nacionales, municipales e invitados especiales.

Miles de vecinos y turistas colmaron la Plaza Libertad y sus alrededores para disfrutar de una noche de música, arte y emoción.

El momento más destacado de la velada fue la puesta artística "Lo que anida, lo que late, lo que tiembla", un espectáculo conceptual protagonizado por más de 150 artistas santiagueños, entre músicos, bailarines, actores y trabajadores de la cultura de distintas disciplinas.

A la medianoche, el público acompañó con un emotivo "Feliz Cumpleaños" a la Madre de Ciudades, mientras un imponente espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo santiagueño, coronando una noche de celebración y encuentro para miles de familias.