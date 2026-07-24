Bomba: River anunció la rescisión del contrato de Juanfer Quintero

El Millonario confirmó oficialmente que el vínculo con el colombiano terminó “de común acuerdo”. De esta manera, el talentoso mediocampista deja el club luego de una etapa marcada por momentos inolvidables y un lugar imborrable en la historia riverplatense.

Hoy 23:13

River sorprendió este sábado al anunciar oficialmente la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero. A través de un comunicado, el club confirmó que la decisión fue tomada “de común acuerdo” con el futbolista, quien dejará de formar parte del plantel profesional.

El colombiano se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del Millonario. Su talento y, especialmente, su aporte en uno de los momentos más importantes del club quedarán para siempre en la memoria de los hinchas de River.

En el comunicado, la institución destacó que “el talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club”, además de remarcar que River se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos.

De esta manera, Quintero cierra una nueva etapa en el club de Núñez y ahora deberá definir cuál será el próximo capítulo de su carrera profesional. River, por su parte, le deseó al futbolista “todos los éxitos” en lo que viene.

La salida del colombiano representa una noticia de fuerte impacto para el mundo riverplatense, que despide nuevamente a uno de los futbolistas más talentosos que vistieron la camiseta del club en los últimos años.