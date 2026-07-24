Norma Fuentes: "La vigilia es una oportunidad para expresar lo que somos como santiagueños"

La intendente dialogó con Radio Panorama en la previa del espectáculo central en Plaza Libertad y destacó el trabajo realizado para organizar una celebración que recorre la historia e identidad de Santiago del Estero.

Hoy 22:15

En la previa de la tradicional vigilia por el 473° aniversario de Santiago del Estero, la intendente de la Capital, Norma Fuentes, dialogó con Radio Panorama y expresó su entusiasmo por una nueva edición de la celebración que cada año reúne a miles de santiagueños en Plaza Libertad.

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La jefa comunal destacó la gran convocatoria de vecinos y el trabajo realizado por el municipio para preparar el espectáculo artístico que dio inicio a los festejos.

"Estamos recibiendo una fiesta que todos los santiagueños esperamos. Es un evento que se viene preparando desde hace mucho tiempo junto a la Dirección de Cultura, con un importante trabajo de organización, selección de artistas y puesta en escena", señaló.

En ese sentido, explicó que el espectáculo fue pensado como un recorrido por los momentos más significativos de la historia de la ciudad.

"Esperamos que sea del agrado de todos los vecinos, porque representa una cronología de los hechos más importantes de Santiago del Estero y de todo lo que nos identifica como comunidad", afirmó.

Fuentes también remarcó que la organización de la vigilia es el resultado de un trabajo colectivo que involucra a distintas áreas del municipio y que tiene como principal objetivo ofrecer un espacio de encuentro para los santiagueños.

"Es un enorme trabajo conjunto que realiza el municipio. Sabemos que esta es una fecha muy especial para todos, porque celebramos un nuevo aniversario de nuestra Madre de Ciudades", expresó.

Además, recordó que la tradicional vigilia comenzó hace más de dos décadas y que, con el paso de los años, fue creciendo hasta convertirse en uno de los eventos culturales más importantes del calendario santiagueño.

"Es una celebración que nació hace más de veinte años, durante la gestión de Gerardo Zamora como intendente, y que fue incorporando cada vez más artistas y nuevas expresiones culturales que reflejan lo que somos como santiagueños", destacó.

Finalmente, la intendente invitó a la comunidad a sumarse a los festejos.

"Invitamos a todos los vecinos a acercarse a Plaza Libertad y disfrutar de esta noche tan especial, preparada con mucho esfuerzo y cariño para celebrar juntos un nuevo cumpleaños de Santiago del Estero", concluyó.