En la antesala del 473° aniversario de Santiago, Mario Benavente celebró la multitudinaria vigilia

En la previa de los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades, el ingeniero destacó la masiva participación de vecinos y visitantes en la tradicional vigilia que se desarrolla en la Plaza Libertad.

Hoy 22:14

En la antesala de un nuevo aniversario de Santiago del Estero, el ingeniero Mario Ramón Benavente destacó el clima de emoción que se vive durante la tradicional vigilia por los 473 años de la Madre de Ciudades y valoró la convocatoria que año tras año reúne a miles de personas en la Plaza Libertad.

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En diálogo con Radio Panorama desde el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), Benavente expresó que la celebración ya forma parte de la historia de la provincia y remarcó el crecimiento que tuvo este encuentro con el paso de los años.

"Es una noche llena de emociones, estamos haciendo historia. En algún momento recordaremos todos estos eventos que se realizan hace más de 20 años", manifestó, al referirse a la tradicional velada que antecede al cumpleaños de la ciudad.

Asimismo, destacó la importante presencia de público que acompaña las actividades, señalando que cada edición convoca a más vecinos y visitantes. "Es una alegría ver cómo la gente se suma a presenciar esta velada y acompañar en la Plaza Libertad", sostuvo.

Benavente también puso en valor la llegada de turistas de distintos puntos del país y del exterior, además de la participación de personas provenientes del interior de la provincia, quienes se acercan para vivir una de las celebraciones más representativas del calendario santiagueño.

"Hay turistas nacionales y extranjeros, y mucha gente del interior también, para presenciar esta fiesta que es para todos los santiagueños", concluyó, resaltando el carácter integrador de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.