“Con la coparticipación que tiene Santiago, es mentira que no haya recursos para solucionar problemas”

El candidato a Intendente por Despierta Santiago Facundo Pérez Carletti, se refirió durante un diálogo con Radio Panorama a los desafíos que deberá enfrentar de llegar a liderar el municipio.

Hoy 13:35

El candidato a intendente por Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti, se refirió durante un diálogo con Radio Panorama a los principales desafíos que deberá afrontar en caso de llegar a conducir el municipio capitalino.

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“Soy un vecino más, no recorro la ciudad solo en las elecciones. Siempre escucho las problemáticas y vengo llevando reclamos hace muchos años. Tengo muy claro cuáles son los problemas de la ciudad”, expresó, al tiempo que remarcó que existen tanto dificultades específicas por sectores como otras que afectan de manera general a todos los barrios.

En ese sentido, lamentó la falta de debate con el candidato del oficialismo municipal. “Me hubiese encantado debatir con el candidato del Frente Cívico que hoy es funcionario para preguntarle por qué no han podido solucionar temas como el transporte, la basura o la incorporación de tecnología. No he podido lograr cuántos camiones de recolección hay en la ciudad, y me duele porque presupuesto tienen”, sostuvo.

Al referirse al sistema de transporte público, Pérez Carletti fue crítico con la actual gestión. “Es la demostración de un problema al que el Frente Cívico no pudo darle solución. Creo que por eso no quisieron debatir, claramente no saben qué hacer con eso”, afirmó. En ese marco, adelantó que, de asumir, convocará a una licitación pública nacional. “El día uno llamo a licitación para que empresarios de todo el país compitan por el servicio”, indicó, y agregó que la cantidad de usuarios ha disminuido un 45%, optando por aplicaciones o motocicletas.

Facundo Pérez Carletti

Asimismo, rechazó que la falta de recursos sea un impedimento para resolver los problemas de la ciudad. “Es mentira que no haya recursos. Con la coparticipación que tiene Santiago, con la mitad se pagan los sueldos y el resto, cerca de 90 mil millones de pesos, debe destinarse a inversiones”, señaló.

También cuestionó la continuidad del modelo de gestión actual. “Si continúa esta gestión con Mario Benavente, que es la continuidad de Norma Fuentes, no va a haber solución porque claramente no saben cómo hacerlo”, sostuvo, y advirtió sobre el crecimiento del parque de motos como consecuencia de las falencias del transporte.

En materia de tránsito, remarcó la falta de controles y educación vial. “La mayoría de los accidentes se deben a incumplimientos severos de las normas. El municipio está ausente, no es protagonista”, afirmó.

Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de modernizar el Estado municipal a través de la tecnología. “La Municipalidad tiene que estar en el celular de cada vecino. Informatizar es simplificarle la vida. Hoy los reclamos quedan archivados y no se resuelven”, indicó.

En esa línea, propuso implementar herramientas concretas como el monitoreo de los camiones de recolección. “Cada camión debería tener GPS para que el vecino sepa cuándo pasa por su casa. Para tener una ciudad limpia debe colaborar el vecino, pero el municipio tiene que dar las herramientas”, explicó.

Finalmente, Pérez Carletti consideró que existe una decisión política de restarle protagonismo al municipio. “La Municipalidad de Santiago del Estero hoy funciona como un ministerio más del Gobierno provincial”, concluyó.