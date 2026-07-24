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Tensión en "Gran Hermano 2026": una participante sufrió una fuerte crisis y preocupa su continuidad

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y crecieron las especulaciones sobre una posible salida del reality.

Hoy 14:19

Este viernes a la mañana se vivió un momento de mucha tensión en la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe). Una participante entró en crisis y se la escuchó llorar y gritar aferrada a la almohada, mientras Romina Uhrig la contenía.

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Se trata de Alejandra Majluf, la actriz que en las últimas horas desató un escándalo por opinar del cuerpo de Daniela Celis.

En un video que salió a la luz, se la escuchó pidiendo perdón nuevamente por sus declaraciones, aunque varias de sus compañeras la acusaron de victimizarse, ya que está nominada y corre peligro de irse el lunes.

¡Ya pedí disculpas, ya pedí disculpas!“, lanzó varias veces. Yanina Zilli y Mariela Prieto, testigos del episodio, le dijeron que no manipulara a la gente, lo que sacó más de quicio a la actriz.

Majluf se encuentra nominada y este lunes podría quedar eliminada por decisión del público. Sin embargo, la producción y un equipo médico estarían evaluando si debe abandonar hoy mismo la casa para preservar su salud mental.

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