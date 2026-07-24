Jürgen Klopp asumió como el nuevo entrenador de la selección de Alemania hasta el Mundial 2030

La llegada de Klopp marca una nueva etapa para el seleccionado alemán, luego de la frustración en la reciente Copa del Mundo y la salida anticipada de Nagelsmann.

Hoy 13:33

Jürgen Klopp fue presentado este viernes como el nuevo entrenador de la Selección de Alemania, en reemplazo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación en 16avos. de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay. El extécnico del Liverpool, de 59 años, firmó contrato hasta la conclusión del Mundial 2030.

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La llegada de Klopp marca una nueva etapa para el seleccionado alemán, luego de la frustración en la reciente Copa del Mundo y la salida anticipada de Nagelsmann. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, destacó que Klopp siempre fue el candidato preferido para el puesto.

Klopp estará acompañado por Peter Krawietz, Pepjin Lijnders y Sven Benders como asistentes. Además, el exfutbolista Per Mertesacker asumirá el rol de director deportivo de la DFB.

En sus primeras palabras, Klopp compartió sus sensaciones al asumir el cargo: “En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán, durante mucho tiempo fue imposible para mí imaginar llegar a él”.

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El exentrenador del Liverpool hizo un llamado abierto de apoyo, que también incluyó a los periodista: “Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañéis el proceso pensando en el bien del mismo”.

“Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor”, alertó.

Klopp llega al seleccionado alemán tras una carrera exitosa en clubes como el Liverpool y el Borussia Dortmund, donde cosechó títulos y reconocimiento internacional. Ahora, su desafío será recuperar el protagonismo de Alemania que llega de dos eliminaciones mundialistas tempranas tras consagrarse campeona del mundo en Brasil 2014.