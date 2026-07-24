Detienen a dos hombres por robo de autopartes en Jujuy

Dos hombres fueron arrestados en San Salvador de Jujuy mientras robaban autopartes de un predio privado.

Hoy 14:10

En un hecho delictivo ocurrido en San Salvador de Jujuy, dos hombres fueron detenidos por robar autopartes de un predio privado. El incidente tuvo lugar el pasado martes, alrededor de las 11 de la mañana, en el barrio Teniente Estévez, próximo a la ruta nacional N°66, entre el barrio Alto Comedero y la ciudad de Palpalá.

Según informaron fuentes policiales, un ciudadano se percató de la sustracción de autopartes por parte de los dos individuos, quienes estaban cargando los objetos robados en una camioneta Chevrolet. Ante esta situación, el testigo alertó de inmediato a la línea de emergencias 911.

Tras recibir el aviso, una comisión policial se desplazó al lugar de los hechos y, al llegar, logró detener a los sospechosos en el acto. Además, se procedió al secuestro preventivo del vehículo que utilizaban para cometer el robo.

Los dos detenidos, junto con la camioneta, fueron trasladados a la Subcomisaría 150 Hectáreas, donde quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

El propietario del predio afectado presentó la denuncia formal y pudo recuperar sus pertenencias, gracias a la rápida intervención policial. Este hecho resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el delito.

Las actuaciones complementarias relacionadas con este episodio delictivo serán gestionadas por la mencionada sede policial, según las indicaciones del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.