Alberdi Automotores inaugura su nuevo espacio y presenta un concepto integral de movilidad en Santiago del Estero

El renovado local de Avenida Belgrano 669 reúne vehículos 0 km y usados, motocicletas, soluciones financieras y estaciones de carga eléctrica en una propuesta pensada para brindar una experiencia completa a cada cliente.

Hoy 13:22

Alberdi Automotores inaugura oficialmente su nuevo local, ubicado en Avenida Belgrano 669. Se trata de un espacio completamente renovado que marca un nuevo capítulo para la empresa y consolida su crecimiento dentro del mercado automotor de Santiago del Estero.

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Con un moderno edificio de dos plantas, amplios espacios de exhibición y un diseño pensado para brindar una experiencia integral, el local reúne en un mismo lugar tres unidades de negocio: Alberdi Automotores, Alberdi Motos y Frankfurt, la financiera propia de la empresa.

Ubicado estratégicamente sobre Avenida Belgrano, una de las principales arterias de la ciudad, el nuevo establecimiento también cuenta con acceso por calle Pedro León Gallo, lo que facilita la circulación y el ingreso de los visitantes.

Uno de los principales diferenciales de esta propuesta es la incorporación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, una apuesta que acompaña la evolución de la movilidad y reafirma el compromiso de la empresa con las nuevas tecnologías del sector.

Una amplia oferta para cada necesidad

En Alberdi Automotores, los clientes encontrarán una gran variedad de vehículos 0 km y usados seleccionados, con opciones para diferentes perfiles, necesidades y presupuestos.

Entre las novedades se destaca la línea de vehículos BYD, referente mundial en movilidad eléctrica e híbrida, que continúa ganando protagonismo por su innovación, tecnología y eficiencia.

A su vez, la empresa ofrece modelos de diversas marcas y segmentos, brindando alternativas para quienes buscan adquirir o renovar su vehículo con el respaldo y la trayectoria de Alberdi.

El nuevo espacio también incorpora a Alberdi Motos, ampliando la propuesta comercial con diferentes modelos para quienes buscan soluciones de movilidad sobre dos ruedas.

Frankfurt: más alternativas para concretar la compra

Como parte de este nuevo concepto integral, Frankfurt suma herramientas financieras destinadas a facilitar el acceso al vehículo deseado.

La financiera cuenta con distintas alternativas de financiación, adaptadas a las necesidades de cada cliente, que permiten acceder tanto a vehículos 0 km como usados mediante planes ágiles y personalizados.

El objetivo es brindar soluciones concretas para que cada persona pueda encontrar la opción que mejor se ajuste a sus posibilidades.

Un espacio pensado para la experiencia del cliente

La inauguración del nuevo local representa una importante inversión y refleja el crecimiento sostenido de Alberdi durante los últimos años.

Con instalaciones modernas, un salón de exhibición de gran escala, sectores especialmente diseñados para brindar atención personalizada y una propuesta que integra automóviles, motocicletas y soluciones financieras, el edificio busca convertirse en un punto de referencia para quienes desean comprar, financiar o renovar su vehículo.

La apertura de este complejo reafirma el compromiso de Alberdi y de sus propietarios, el Sr. Raúl Alberto Ick, el Dr. Laureano Raúl Ick y el Sr. Williams Avido, con el desarrollo de Santiago del Estero, apostando a la innovación, la calidad del servicio y una propuesta comercial que reúne en un solo lugar todo lo necesario para concretar la compra del próximo vehículo.

Desde el lunes 27 de julio, el público podrá visitar y conocer esta nueva propuesta integral en Avenida Belgrano 669.