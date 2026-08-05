El gobernador Elías Suárez inauguró el acueducto y viviendas sociales en El Simbol y Nueva Francia

La infraestructura beneficia de manera directa a una población estimada en 3.800 habitantes del departamento Silípica.

05/08/2026

Como parte del plan de obras de infraestructura que se lleva adelante en todo el territorio santiagueño, este miércoles el gobernador Elías Suárez dejó formalmente habilitada una obra hídrica estratégica para miles de pobladores del departamento Silípica y realizó la entrega oficial de viviendas sociales a familias de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades se desarrollaron en las localidades de El Simbol y Nueva Francia, donde el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín y el subsecretario del Agua, Sergio Zaltz; el presidente de Recursos Hídricos, Alfredo Montero; el director de Obras Sanitarias, Guillermo Rivero, y el intendente de la Unidad Ejecutora de Riego, Jesús Ibáñez, quienes fueron acompañados por los comisionados municipales de Árraga, Ramón Cárdenas, y de Nueva Francia, José Morales, entre otras autoridades.

La visita oficial comenzó en el domicilio de la vecina Camila Belén Andrada, donde se hizo la entrega simbólica de las unidades habitacionales a familias de El Simbol, La Abrita, Árraga y San Ignacio.

Las viviendas fueron ejecutadas a través del Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de la Cooperativa de Trabajo “La Esperanza” y las asociaciones civiles Raíces Silipiqueñas; Cultivando Derechos y “Tierra Donde Nací”.

Posteriormente, las autoridades habilitaron la ampliación del acueducto entre El Simbol y Nueva Francia, una obra clave que permitirá optimizar el suministro de agua potable de manera directa a más de 3.800 habitantes de la zona.

En este marco, el gobernador Elías Suárez destacó la continuidad del programa de Viviendas Sociales, a través del cual ya fueron beneficiadas más de 34.000 familias en toda la provincia con un techo digno, además de la generación de empleo y la motorización de las economías locales.

Asimismo, el mandatario resaltó el avance de las obras hídricas estratégicas a través de las cuales se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores y activar el desarrollo provincial.

En ese sentido, vinculó esta obra con otras inauguraciones de infraestructura de agua potable concretadas en distintas regiones del territorio, como las realizadas en Pampa de los Guanacos y Vaca Human, reafirmando el compromiso de continuar gestionando respuestas y oportunidades para todas las familias santiagueñas.

Durante su discurso, Suárez resaltó: “Tenemos un desafío como provincia que se posiciona en el contexto nacional, en el contexto regional. Eso se lo se puede hacer por la pujanza de los ciudadanos y de los vecinos de los distintos parajes”.

Agregó: “La necesidad del agua es fundamental y es parte de nuestro proyecto futuro para que en las distintas regiones podamos mejorar mediante la realización de obras, generando expectativas para que nuevos ciudadanos puedan contar, no solamente con el agua, sino con todo lo que es necesario para crecer en una provincia que, gracias al esfuerzo de su gente, crece y se desarrolla”.