VIH: advierten que conocer la prevención no alcanza si no se garantiza el acceso

Un relevamiento marcó la brecha entre conocer herramientas como la PrEP y poder acceder a ellas. La iniciativa busca conectar a 10 millones de personas con servicios de prevención antes de 2028 y cuenta con el respaldo de Fundación Huésped.

05/08/2026

El problema ya no es la falta de información sobre el VIH, sino el acceso a las herramientas para prevenirlo. A esa conclusión llegó un relevamiento realizado en diez países y presentado esta semana en la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida.

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El trabajo vino acompañado de un compromiso concreto: conectar a diez millones de personas con servicios de prevención antes de 2028.

Entre las más de cien organizaciones que respaldan la iniciativa aparece un nombre conocido en la Argentina: la Fundación Huésped.

Qué encontró el relevamiento

El estudio estuvo a cargo de Grindr for Equality, el área de impacto social de la aplicación Grindr, y encuestó a usuarios de diez países. La conclusión se repite en casi todos los mercados analizados: la gente ya sabe qué es la PrEP, el tratamiento que previene el contagio de VIH, pero muchos no logran acceder a ella. El obstáculo dejó de ser la falta de información y pasó a ser, lisa y llanamente, el acceso.

En Colombia, por ejemplo, más de la mitad de los encuestados dijo conocer la PrEP diaria, pero apenas uno de cada seis la estaba usando. En Reino Unido, el país con mayor conocimiento del tratamiento, la brecha entre saber y acceder fue igual de amplia. El patrón se repitió en los diez países relevados, más allá de cuánto supiera cada comunidad sobre la existencia del tratamiento.

“Conectar a hombres gay y bisexuales es lo que Grindr hace todos los días, a una escala y en comunidades a las que los sistemas tradicionales de salud pública muchas veces no logran llegar”, afirmó George Arison, CEO y presidente de Grindr.

“La respuesta mundial al VIH enfrenta hoy importantes desafíos en materia de financiamiento y alcance, justamente cuando deberíamos acelerar los esfuerzos para cumplir la meta de poner fin a la epidemia en 2030. Queremos poner el alcance de nuestra plataforma al servicio de ese objetivo y ayudar a reducir la brecha entre conocer la prevención y poder acceder a ella”.

Qué es la PrEP y por qué cuesta tanto acceder a ella

La PrEP, o profilaxis prexposición, es un medicamento —en pastillas de toma diaria o en inyecciones de acción más prolongada— que reduce drásticamente el riesgo de contraer VIH en personas que no tienen el virus. A esa herramienta se suma el doxyPEP, un antibiótico que se toma después de una relación sin protección para bajar el riesgo de infecciones como la sífilis o la gonorrea.