"No voy a parar, nos persigue la policía": habría gritado Ferreyra tras chocar a Mariana Ibañez

Así lo habría revelado el testigo Nicolás Corpas durante una extensa declaración. Ayer, se dictó la prisión preventiva a Ferreyra.

05/08/2026

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, refrendó ayer la prisión preventiva del futbolista, Nahuel Ferreyra, por la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez. La batalla enfrentó a las partes en un duelo verbal sobre la imputación: "Homicidio culposo agravado por la ingesta de alcohol y por abandonar a la víctima sin auxiliarla", fue la hipótesis imperante.

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El debate fue presentado formalmente por la fiscal, Belkis Alderete y el instructor, Luis de la Mata. En la extensa descripción del suceso, los funcionarios destacaron que el accidente se registró el 6 de junio pasado en avenida Belgrano casi Pedro León Gallo.

Mariana circulaba en motocicleta. De acuerdo con las pericias del personal de la División Criminalística, Ferreyra transitaba al mando de una 4x4 por el carril izquierdo.

Mariana habría intentado superar a una camioneta de la policía. En segundos, se produjo el impacto y la jovencita terminó en el pavimento. La muerte fue el triste resultante.

Criterio de Alderete

En audiencia, Alderete ratificó su posición sobre la figura dominante: "Homicidio culposo agravado". Ahondó que el testigo clave, Nicolás Corpas, aún no declaró en la Fiscalía, pero también adelantó que aún ignora si dispone, o no, algún tipo de imputación.

Después llegó el turno de la querella, a cargo de Javier Leiva y Diego Abete. Ratificaron su convencimiento "de que estamos ante un homicidio simple con dolo eventual".

"Esta audiencia trata sobre el valor que nuestro sistema jurídico le asigna a la vida humana", literalmente disparó Leiva.

A cuatro meses, el padre y hermanos de Mariana presenciaron el debate. El primero, Claudio Ibáñez, no pudo contener las lágrimas al escuchar detalles del informe de autopsia.

Afirmó Leiva que Ferreyra conducía "sin carné, sin patente en su camioneta. Cuando uno conduce como Ferreyra, deja de confiar en el azar y acepta conscientemente que alguien puede morir y esa persona tuvo nombre y apellido: Lourdes Mariana Ibáñez".

"Ahora bien, tal como enseña Terragni, la verdadera distinción entre la culpa consciente y el dolo eventual no reside en la producción del resultado, sino en la posición psicológica del autor frente a la concreta posibilidad de ocasionarlo", destacó.

"En la culpa consciente el sujeto prevé el resultado dañoso, pero confía seriamente en poder evitarlo; en el dolo eventual, por el contrario, el autor se representa la posibilidad del resultado y continúa actuando, aceptándolo o mostrándose indiferente frente a su producción", sintetizó.

Para Leiva, Ferreyra "conducía con un parabrisas polarizado, ello disminuía su percepción visual; ingirió alcohol; sin respetar reglas de circulación; chocó, huyó y como si ello no bastara, en Fernández ocultó su camioneta".

Corpas: alcohol, imprudencia, casi un choque previo y gritos

Nicolás Corpas brindó una extensa declaración. Acompañaba a Ferreyra en la camioneta. Aquí, lo más destacado de su testimonial:

ALCOHOL: Dijo que arribaron a la Capital para encuentros con amigos. Bebieron alcohol en demasía. Proveyó litros y marcas de las botellas consumidas.

REGRESO: Temprano se retiraron de un boliche. Cerca de Belgrano y Rivadavia Ferreyra casi chocó a un motociclista. Corpas le habría gritado e instado a conducir con cuidado.

IMPACTO: Afirmó que él vio cuando chocaron a la moto de Lourdes Mariana. Agregó que le gritó a Ferreyra detenerse a socorrer a la víctima, pero el futbolista se habría negado, afirmándole: "No puedo, nos viene siguiendo la policía". Al parecer, Ferreyra vio a una camioneta de la fuerza y asumió que iba tras él.

RUTA 34: Enfatizó Corpas que se fueron por Belgrano, luego tomaron la ruta 34, y arribaron a Fernández, Robles, en la casa de Ferreyra. Al descender, éste habría lamentado los daños sufridos en la unidad y lo caro que le costaría su reparación.

A su turno, la defensa, a cargo de Martina Magnone y Martín Rojas Verón, defendió la imputación de "homicidio culposo".

Al fundamentar, los abogados lamentaron la tragedia de la joven, cuyos familiares se encontraban presentes en el recinto.

Sugirieron que por un lado radica la conmoción social, o "estrépito foris" (o strepitus fori) concepto usado que describe el escándalo público, revuelo social o gran resonancia que genera un caso judicial. Y por otro, la fría letra de la Ley.

Para Rojas Verón, "fue imposible evitar el impacto y los expertos subrayaron ya responsabilidades concurrentes".

Formalmente, pidieron la excarcelación de Ferreyra y negaron que libre fuese a entorpecer la causa. Al detenerse en ese punto, indicaron: "No están dados los requisitos para la preventiva; no hay peligros procesales porque nuestro representado tiene arraigo, se entregó a la policía y puso a disposición de ésta su celular".

Lo que se viene

Una vez que el juez Paradelo develó su resolutorio, los abogados adelantaron que apelarán la medida ante a Cámara de Apelaciones. Señaló Rojas Verón que le parecía alto el año de preventiva dispuesto por el magistrado. Ese recurso sería abierto quizá dentro de 3 o 4 meses más, es decir para fines del 2026, especularon los expertos.