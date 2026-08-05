Brittany Snow se suma a la secuela de "The Housemaid"

se incorpora al elenco de la secuela de The Housemaid, el thriller encabezado nuevamente por, quien retomará su papel como. La nueva entrega, titulada The Housemaid’s Secret, estará dirigida por

Conocida por su participación en la franquicia “Dando la nota”, Snow interpretará a Marybeth, la recepcionista de la empresa del marido en esta segunda parte, que promete profundizar el suspenso de la historia original.

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Basada en la novela homónima de 2023 escrita por Freida McFadden, la trama sigue a Millie, quien cree haber encontrado el trabajo ideal como asistenta en el lujoso ático de los Garrick, una pareja adinerada que no hace preguntas. Sin embargo, la aparente perfección comienza a desmoronarse cuando su empleador le prohíbe ver a su esposa —supuestamente enferma—, mientras en la casa se escuchan llantos inquietantes y aparecen manchas de sangre en la colada.

Atrapada entre la gratitud y la sospecha, Millie decide romper la única regla de la casa y abrir una puerta prohibida, descubriendo un secreto aterrador que la obligará a tomar una decisión extrema: proteger su libertad o convertirse en cómplice de un crimen.

El reparto también incluirá a Amanda Seyfried, Michele Morrone, Kirsten Dunst y Paul Anthony Kelly. La producción cuenta con Carly Elter y Alex Young como productores ejecutivos.

La película tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 17 de diciembre de 2027.