La Banda se prepara para tormentas eléctricas: clima inestable hoy Miércoles 5 de agosto de 2026

Los bandeños deben estar atentos a un clima cambiante, con temperaturas que oscilarán entre los 18.6 °C y 25.7 °C. El pronóstico indica tormentas eléctricas en las cercanías.

05/08/2026

Hoy en La Banda, la jornada comienza con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 18.6 °C, que se siente como 19.8 °C. Los bandeños deben prepararse para un día con alta humedad, alcanzando el 93%, lo que podría intensificar la sensación de calor.

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El pronóstico para hoy indica que se esperan tormentas eléctricas en las cercanías, lo que podría generar inestabilidad en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada. La máxima alcanzará los 25.7 °C, lo que brinda un respiro temporal antes de la llegada de un clima más cálido.

Este clima inestable se verá seguido por un cambio significativo en el tiempo mañana, donde las temperaturas se dispararán hasta los 34.7 °C en un día soleado. Los bandeños disfrutarán de un clima más cálido, pero con un descenso de la humedad.

El viernes, además, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 8.4 °C y 21.4 °C. Esto marcará un contraste notable con las jornadas previas, ofreciendo un clima más fresco por la mañana.

En resumen, el día de hoy en La Banda presenta una mínima de 18.6 °C y una máxima de 25.7 °C, con tormentas eléctricas en las cercanías. Se recomienda a los bandeños estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas y prepararse para el clima cálido que se avecina.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.