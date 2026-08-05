El tiempo en Añatuya: tormentas y calor a la vista para hoy Miércoles 5 de agosto de 2026

Los añatuyenses se preparan para un clima cambiante en los próximos días, con tormentas eléctricas a la vista. Se espera un aumento en las temperaturas en la jornada de mañana.

05/08/2026

En la mañana de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran bajo la influencia de una neblina densa que ha marcado el inicio del día. La temperatura actual es de 18.8 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 19.9 °C debido a la alta humedad del 96% que caracteriza la jornada.

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Para el día de hoy, se anticipan tormentas eléctricas en las cercanías, lo que podría generar un ambiente inestable. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18.8 °C y una máxima de 28.2 °C, ofreciendo un contraste notable a medida que avanza el día.

El viento sopla a 9.4 km/h desde el sureste, lo que podría ayudar a dispersar la neblina, pero no se espera que tenga un gran impacto en las condiciones climáticas prevalentes. Los añatuyenses deben estar atentos a los cambios repentinos en el tiempo.

Mirando hacia el día de mañana, el pronóstico es más optimista ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 14.9 °C y los 34.2 °C. Este aumento en el calor podría ofrecer un alivio a quienes prefieren el sol sobre la tormenta.

El viernes también se prevé un día soleado, con temperaturas mínimas que descenderán a 8 °C y máximas que alcanzarán los 19.8 °C. Por lo tanto, los añatuyenses deben prepararse para un clima variable y estar atentos a los pronósticos diarios.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.