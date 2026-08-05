Así lo indicó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

05/08/2026

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que el mercado proyecta que el dólar alcanzará los $1650 hacia fin de año, durante su habitual columna de este miércoles en Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El mercado considera que a fin de año el dólar va a estar a $1650”, señaló Granados al referirse a las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio. En ese sentido, también mencionó el denominado Índice Big Mac, que compara el valor de las monedas a partir del precio de una hamburguesa de referencia internacional.

“Estamos altos en el índice Big Mac. Ellos consideran que está sobrevaluado el peso en un 19%, o sea que está por debajo”, explicó el economista.

Durante su análisis, Granados también se refirió a una reciente presentación del Índice de Calidad de Élites, elaborado por la Universidad de St. Gallen, Suiza, que tuvo lugar en el Malba con la participación de importantes empresarios argentinos.

Según explicó, el encuentro estuvo centrado en analizar la situación del país y el rol de los sectores dirigentes en el desarrollo económico. “Llegaron a la conclusión de que es cierto que hay islas de excelencia donde poder crecer y otros lugares del país donde no, pero se necesita que las élites trabajen para el desarrollo del país porque si ellas crecen también”, sostuvo.

El economista citó al especialista Ricardo Arriazu, quien plantea que en Argentina históricamente ocurrió un fenómeno diferente al de otros países: “las élites se llevan el dinero afuera, piensan en frenar importaciones o conseguir ciertas prebendas de acuerdo al gobierno de turno”.

En ese marco, Granados destacó que existen sectores con un fuerte potencial de expansión, como el petróleo, el gas y la minería, considerados “islas” con capacidad para impulsar el crecimiento nacional. Sin embargo, advirtió que uno de los principales problemas es la falta de continuidad en las políticas públicas.

“Generalmente no mantienen el rumbo, cambian las reglas de juego cuando cambian los gobiernos”, señaló.

Finalmente, Granados anticipó que esta semana YPF presentará su balance y anunciará un nuevo proyecto en el marco del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) junto a empresas de Italia y Emiratos Árabes Unidos para avanzar en iniciativas vinculadas al gas licuado.

El economista destacó que estos proyectos forman parte de las oportunidades estratégicas que podrían permitirle a Argentina aprovechar sus recursos naturales y consolidar nuevas fuentes de inversión.