Después de casi 40 años, un Papa volverá a la Argentina: León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Vaticano confirmó que el Pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre, en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica.

05/08/2026

El papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre de 2026, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú, según confirmó este miércoles el Vaticano.

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El anuncio fue realizado por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que el Sumo Pontífice aceptó la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los respectivos países.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”, señaló Bruni.

De acuerdo con lo comunicado, el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Luego llegará a la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Posteriormente, León XIV se trasladará a Perú, donde cumplirá la etapa más extensa de la gira. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre.

Si bien ya fueron confirmadas las ciudades que formarán parte del viaje apostólico, desde el Vaticano indicaron que el programa completo de actividades será dado a conocer oportunamente.

La visita a la Argentina genera una fuerte expectativa, ya que incluirá tres puntos de gran relevancia religiosa e institucional: Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.