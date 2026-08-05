Detienen a una mujer acusada de engañar a adultos mayores para obtener créditos

La investigación fue realizada por Delitos Económicos tras una denuncia y permitió detectar una maniobra en la que la sospechosa convencía a personas mayores de gestionar préstamos bajo la falsa promesa de que los productos serían gratuitos.
El procedimiento fue concretado por personal especializado tras una investigación que permitió identificar una modalidad delictiva dirigida a personas mayores. La sospechosa quedó a disposición de la Justicia y se secuestró un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por una de las víctimas y fue llevada adelante por efectivos del Departamento de Delitos Económicos, bajo la dirección de la Unidad Fiscal interviniente.
Durante las tareas investigativas, los uniformados lograron establecer que la acusada abordaba a adultos mayores con dificultades para expresarse, a quienes convencía de acompañarla a distintos comercios de la ciudad Capital. Allí les hacía gestionar créditos personales para la adquisición de electrodomésticos, asegurándoles falsamente que los productos serían gratuitos y que no tendrían que afrontar el pago de las cuotas.
La maniobra fue detectada gracias a la intervención del personal de un comercio de venta de electrodomésticos, cuyos empleados advirtieron irregularidades durante una operación comercial y dieron inmediato aviso a los investigadores al observar que no existía vínculo familiar entre la mujer y la persona mayor que la acompañaba.
A partir de las pruebas reunidas, los efectivos concretaron la aprehensión de la sospechosa y procedieron al secuestro de un teléfono celular que será sometido a las pericias correspondientes para profundizar la investigación.
Desde la Policía de Santiago del Estero recuerdan a la comunidad, y especialmente a los comercios, la importancia de mantenerse alerta ante este tipo de maniobras, ya que los delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad de las personas mayores para inducirlas mediante engaños a contraer créditos o adquirir bienes bajo falsas promesas de gratuidad.