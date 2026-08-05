Detienen a una mujer acusada de engañar a adultos mayores para obtener créditos

La investigación fue realizada por Delitos Económicos tras una denuncia y permitió detectar una maniobra en la que la sospechosa convencía a personas mayores de gestionar préstamos bajo la falsa promesa de que los productos serían gratuitos.

05/08/2026

El procedimiento fue concretado por personal especializado tras una investigación que permitió identificar una modalidad delictiva dirigida a personas mayores. La sospechosa quedó a disposición de la Justicia y se secuestró un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.

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La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por una de las víctimas y fue llevada adelante por efectivos del Departamento de Delitos Económicos, bajo la dirección de la Unidad Fiscal interviniente.

Durante las tareas investigativas, los uniformados lograron establecer que la acusada abordaba a adultos mayores con dificultades para expresarse, a quienes convencía de acompañarla a distintos comercios de la ciudad Capital. Allí les hacía gestionar créditos personales para la adquisición de electrodomésticos, asegurándoles falsamente que los productos serían gratuitos y que no tendrían que afrontar el pago de las cuotas.

La maniobra fue detectada gracias a la intervención del personal de un comercio de venta de electrodomésticos, cuyos empleados advirtieron irregularidades durante una operación comercial y dieron inmediato aviso a los investigadores al observar que no existía vínculo familiar entre la mujer y la persona mayor que la acompañaba.

A partir de las pruebas reunidas, los efectivos concretaron la aprehensión de la sospechosa y procedieron al secuestro de un teléfono celular que será sometido a las pericias correspondientes para profundizar la investigación.

Desde la Policía de Santiago del Estero recuerdan a la comunidad, y especialmente a los comercios, la importancia de mantenerse alerta ante este tipo de maniobras, ya que los delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad de las personas mayores para inducirlas mediante engaños a contraer créditos o adquirir bienes bajo falsas promesas de gratuidad.