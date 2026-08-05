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Luis Vega sorprende en Chile con música en las calles

Luis Vega, el artista boliviano, está sorprendiendo en Chile al llevar su música a las calles, desafiando a desconocidos y promoviendo una conexión única con el público.

05/08/2026

El cantante boliviano Luis Vega está captando la atención del público en Chile con una propuesta innovadora: llevar su música a la vía pública y someterla al juicio inmediato de los transeúntes.

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Durante sus presentaciones, se acerca a las personas y les plantea un reto que resulta ser tanto simple como impactante: “Si no te gusta mi canción, te pago 20 mil pesos; pero si te gusta, me sigues en mis redes sociales”.

La respuesta del público es instantánea. Entre risas, sorpresa y curiosidad, los transeúntes aceptan el desafío y, tras escuchar sus interpretaciones, terminan aplaudiendo con entusiasmo.

Entre los temas que interpreta, destacan “La Foto” y “Filtro”, cuyas reacciones han sido documentadas en sus redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos de los oyentes.

Actualmente, Luis Vega se encuentra en Chile como parte de su primera gira internacional, que comenzó el 30 de abril en Calama y continúa el 1 de mayo en Antofagasta, el 2 de mayo en Santiago y finaliza el 3 de mayo en Iquique.

Con esta estrategia fresca y cercana, el artista no solo promociona su música, sino que también establece una conexión directa con su audiencia, convirtiendo cada encuentro en una experiencia única e inesperada.

Para más información sobre su programación, se puede consultar Red Uno Play.

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