Franco Mastantuono deja Real Madrid y ya tiene nuevo club

Franco Mastantuono continuará su carrera en la Fiorentina. El conjunto italiano llegó a un acuerdo con Real Madrid para incorporar al mediocampista argentino a préstamo por una temporada, con el objetivo de que sume minutos y recupere el protagonismo que no logró tener desde su llegada al fútbol español.

El exjugador de River viajará en los próximos días a Florencia para incorporarse al plantel dirigido por Fabio Grosso, donde compartirá equipo con otro argentino, Nicolás Valentini. La operación se concretó luego de que el juvenil no fuera convocado para el amistoso disputado el pasado fin de semana, una señal de que su salida estaba encaminada.

La decisión de Real Madrid responde a la intención de darle mayor continuidad al volante, quien no logró afianzarse desde su arribo al club, en una transferencia que marcó la venta más importante de la historia del fútbol argentino. En su primera temporada con el conjunto español disputó 35 partidos y convirtió tres goles, aunque nunca consiguió consolidarse como titular.

Además, el panorama se volvió aún más complejo con la llegada de José Mourinho al banco del Merengue. El entrenador portugués cuenta con una amplia competencia en esa zona del campo, con futbolistas como Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, además de la inminente incorporación de Yan Diomandé, una de las grandes revelaciones del último Mundial.

El préstamo será por una temporada y, según trascendió, no incluiría una opción de compra, ya que la intención de Real Madrid es que Mastantuono gane experiencia en la Serie A y regrese al club con mayor rodaje para pelear por un lugar en el plantel.