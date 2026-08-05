"Un niño con diabetes tipo 1 puede hacer una vida totalmente normal"

El 7 y 8 de agosto, de manera libre y gratuita, se realizarán las jornadas de diabetes tipo 1 en el Nodo Tecnológico. Desde la sede local de Nadia, dieron detalles de este encuentro en Radio Panorama.

05/08/2026

En el marco de las jornadas sobre diabetes tipo 1 realizadas en el Nodo Tecnológico, el Dr. José Sarnozky y Marcia Acosta, integrantes de la organización Nadia, llevaron un mensaje claro a la comunidad: con tratamiento y controles adecuados, los niños pueden desarrollarse plenamente. “Un niño con diabetes puede hacer una vida totalmente normal”, afirmó el profesional en diálogo con Radio Panorama.

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Sarnozky explicó que la diabetes tipo 1 es una condición que aparece generalmente en la infancia y que requiere el uso permanente de insulina. “El paciente es insulinodependiente y va a necesitar la insulina toda su vida”, señaló, diferenciándola de la diabetes tipo 2, que está vinculada a hábitos y puede revertirse. En ese sentido, remarcó que, pese al impacto inicial del diagnóstico, es posible sostener una rutina habitual con los cuidados necesarios.

“Como padres, no esperamos que nos toque, siempre queremos un hijo sano. Cuando nos dicen diabetes, nos cambia la vida”, expresó. Sin embargo, destacó que el tratamiento permite transformar la enfermedad en una condición manejable. “Mi hija hace deportes, pero siempre tiene en cuenta lo que comió, la insulina que se aplica y los controles durante la actividad”, agregó.

Durante las jornadas también se hizo hincapié en la detección temprana. Entre los síntomas más frecuentes, Sarnozky mencionó la necesidad constante de orinar, el aumento del apetito, irritabilidad y pérdida de peso en los meses previos al diagnóstico.

Por su parte, Marcia Acosta subrayó la importancia de la información y la concientización social. “El niño forma parte de instituciones y de toda la comunidad, por eso invitamos a todos a participar. Todavía hay mucho desconocimiento y se confunde con la diabetes tipo 2”, indicó.

Además, advirtió sobre la necesidad de saber actuar ante situaciones críticas. “Una hipoglucemia puede implicar un riesgo de vida si no se actúa correctamente, al igual que cuando los niveles de azúcar están elevados”, explicó.

Finalmente, Acosta recordó que existe un marco legal que garantiza la cobertura del tratamiento al 100%, aunque advirtió que “no siempre se cumple”, lo que representa una dificultad para muchas familias.