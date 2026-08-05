Conductor detenido por conducir ebrio y intentar sobornar a la policía

Un hombre fue detenido en Jujuy tras conducir con 2.6 g/l de alcohol y intentar sobornar a la policía mientras enfrentaba un pedido de captura por violencia de género.

05/08/2026

Un hombre fue detenido en Jujuy por conducir bajo los efectos del alcohol y por intentar sobornar a la policía tras un accidente de tráfico. La situación se complicó debido a que el individuo tenía un pedido de captura activo por un caso de violencia de género.

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El incidente ocurrió recientemente en la intersección de Abra de Rachaite y 23 de Abril en el barrio El Chingo de la capital jujeña, alrededor de las 18.35 horas. Residentes de la zona agredieron al conductor después de que este protagonizara un siniestro vial.

Ante la llegada de una comisión policial de la Seccional 61°, el conductor fue resguardado y, al ser llevado a la dependencia, intentó ofrecer dinero a los efectivos para evitar su aprehensión. Este comportamiento inusual llevó a los oficiales a proceder con su arresto.

Al realizar un test de alcoholemia, se constató que el hombre tenía un nivel de 2.61 g/l de alcohol en sangre, evidenciando su estado de embriaguez al momento del incidente. Este resultado fue determinante para su detención.

Además, al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, se descubrió que el individuo contaba con un pedido de captura por lesiones leves agravadas por el vínculo, vinculado a un caso de violencia de género.

Finalmente, el vehículo del detenido fue secuestrado de manera preventiva y el hombre quedó bajo la custodia de la Seccional 61°, a disposición de la Justicia, siguiendo las directrices del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.