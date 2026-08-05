La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene sede y fecha

La decisión fue aprobada durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza, aunque todavía resta definir el horario del encuentro.

05/08/2026

La Liga Profesional confirmó este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La decisión fue aprobada durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza, aunque todavía resta definir el horario del encuentro.

La elección del escenario responde al nuevo rol que tendrá el estadio, que fue cedido a la AFA para convertirse en la denominada "Casa de las Selecciones Nacionales". Además de albergar los compromisos de los distintos representativos argentinos, el proyecto contempla que el recinto platense sea sede de las principales definiciones de las competencias organizadas por el fútbol argentino.

Cuando se concretó el traspaso del estadio a fines de 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había anticipado que el estadio pasaría a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo" y aseguró que allí también se disputarían finales de la Liga Profesional, encuentros de Copa Argentina e incluso partidos de clubes que deban mudar su localía por distintas circunstancias.

Además de confirmar la sede de la definición, la Liga Profesional oficializó el calendario de la etapa decisiva del Clausura 2026. La fase regular se extenderá desde el 26 de julio hasta el 8 de noviembre, los octavos de final se jugarán el 21 o 22 de noviembre, los cuartos de final el 28 o 29 de noviembre, las semifinales el 5 o 6 de diciembre y la gran final tendrá lugar el 12 de diciembre en La Plata.