El equilibrio fiscal, bajo presión: el Gobierno acumula $3,6 billones de deuda con empresas y proveedores

El stock de pagos devengados y aún no cancelados saltó a $3,6 billones en junio, mientras el Gobierno busca sostener las cuentas públicas en un contexto de recaudación estancada y mayor presión sobre el superávit.

05/08/2026

Los números de las cuentas públicas reflejan las dificultades que el Gobierno nacional está enfrentando para mantener el equilibrio fiscal. Luego de confirmar días atrás que junio cerró con déficit primario, también se conoció un salto en la deuda flotante del Estado, que creció más de $2,23 billones y llegó a $3,6 billones.

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El dato fue informado por la Tesorería General de la Nación y surge de la diferencia entre los gastos devengados por distintos rubros de la administración central y los que fueron efectivamente pagados. En otras palabras, se trata de compromisos que el Gobierno postergó mientras intenta sostener el equilibrio de las cuentas en un contexto de recaudación estancada.

Según los números oficiales, en mayo la deuda flotante había cerrado en alrededor de $1,3 billones. Esto implica un incremento mensual del 175% con respecto a ese registro.

El salto de junio encendió luces amarillas sobre la dinámica de las cuentas públicas en el corto plazo. De hecho, el Ministerio de Economía informó que ese mes hubo déficit primario por primera vez en el año, con un rojo de $696.843 millones. Fue, además, el primer junio con déficit durante la gestión de Javier Milei.

Si bien el primer semestre cerró con un superávit de 0,6% del PBI, según estimaciones oficiales, el monto informado, de $6,29 billones, quedó por debajo de la meta acordada con el FMI, que era de $6,86 billones.

La diferencia fue de $573.974 millones, según estimaciones de consultoras como Equilibra, Romano Group y Analytica. Ese monto equivale a una cuarta parte del salto en la deuda flotante que la Tesorería General de la Nación registró en junio.

“La deuda flotante puede ser usada como un recurso de corto plazo para acomodar cuentas fiscales. De hecho, en el acuerdo con el FMI tiene un techo, y ha ido subiendo y bajando a lo largo de los años”, explicó Gabriel Caamaño, titular de la consultora Outlier.

“Tenés una actividad económica que está bastante por debajo de lo esperado, y la recaudación está sufriendo por eso y por la baja en los derechos de exportación. Entonces, tenés un resultado fiscal bajo presión, y eso es un síntoma más. Lo que esto demuestra realmente es que les está costando que no se achique mucho más el superávit, y tienen que recurrir a este tipo de herramientas”, completó el economista.

La dinámica del mes replica el salto que este rubro había registrado en marzo. En aquella ocasión, la deuda flotante también trepó por encima de los $3 billones, vinculada con pagos postergados en compra de energía o giros demorados a fondos relacionados con el transporte, que canalizan los pagos de subsidios a las empresas.

En junio también hubo subas estacionales en el rubro de subsidios, asociadas al aumento en el precio de la energía y la llegada de las bajas temperaturas. A eso se sumó el mayor gasto vinculado al pago de aguinaldos a jubilados, pensionados y empleados públicos. Además, la dinámica de la recaudación estuvo afectada por la postergación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Con el salto que llevó la cifra por encima de los $3,6 billones, el stock de deuda flotante todavía se mantiene lejos de los picos de gestiones anteriores. Entre 2016 y 2023, ese monto estuvo en promedio en torno a $10 billones a valores actuales, según estimaciones de Salvador Vitelli, de Romano Group.

“En términos reales, el monto actual es una caída del 65% con respecto a las gestiones anteriores”, señaló el analista a LA NACION.

“Es un aumento interesante intermensual, aunque estamos en niveles mínimos para lo que es la deuda flotante, con lo cual no necesariamente significa un cambio de tendencia, sino más bien creo que es algo estacional”, explicó Vitelli. En la comparación interanual, el monto actual refleja una caída del 17% en términos reales, ya que en junio de 2025 este rubro rondaba los $4,3 billones medidos en pesos actuales.

Qué explica el salto de la deuda flotante en junio

El mayor salto entre los componentes analizados por la Tesorería General se dio en el segmento de Transferencias, que incluye giros a fondos particulares, pagos de energía, organismos provinciales y otros rubros. En mayo, la deuda acumulada en ese apartado había quedado en $384.420 millones, pero a fines de junio saltó hasta $1,7 billones.

También creció 165% la deuda en el rubro Personal, que pasó de $299.486 millones a $794.765 millones. En tanto, la correspondiente a Bienes y servicios aumentó 134% y llegó a $197.120 millones, mientras que la asignada a Gastos figurativos subió 60%, de $447.389 millones a $718.245 millones.