Conmoción en México: asesinaron a sangre fría a un influencer durante una transmisión en vivo

César Gastélum fue atacado mientras realizaba un directo en redes sociales en Culiacán, Sinaloa. El creador de contenido tenía 25 años y acumulaba cientos de miles de seguidores. El video del momento.

05/08/2026

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado de un balazo mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa.

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El ataque ocurrió durante la noche del martes 4 de agosto, en el exterior de un local comercial ubicado en una zona concurrida de la capital sinaloense, a pocos metros de la sede de la Fiscalía General del Estado.

Según los primeros reportes, el joven de 25 años se encontraba realizando un directo junto a dos amigos, vestidos como repartidores de comida como parte de un reto, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar.

Uno de los atacantes le disparó a corta distancia y luego ambos se dieron a la fuga. La transmisión se interrumpió de manera abrupta y más tarde fue retirada de la plataforma, aunque fragmentos del video circularon en redes sociales y medios locales.

En un primer momento, los reportes policiales informaron sobre la muerte de un repartidor, pero posteriormente, a partir de testimonios y de las imágenes difundidas, la víctima fue identificada como César Gastélum, reconocido creador de contenido en TikTok e Instagram.

Gastélum acumulaba más de 500.000 seguidores en TikTok y compartía contenido vinculado al entretenimiento, retos, humor y estilo de vida.

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, junto con efectivos policiales y militares, acudió al lugar para acordonar la zona, realizar pericias y levantar evidencias.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron personas detenidas ni dieron a conocer una línea de investigación oficial sobre el móvil del crimen.

El asesinato generó conmoción en la comunidad digital mexicana y se suma a una serie de hechos violentos contra creadores de contenido registrados en los últimos años en Sinaloa, una región atravesada por disputas vinculadas al crimen organizado.

El caso también recordó el asesinato de la influencer de belleza Valeria Márquez, quien fue baleada durante una transmisión en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en mayo de 2025.