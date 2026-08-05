La Joaqui revela detalles de su ruptura con Luck Ra en el confesionario

La Joaqui, referente del RKT, compartió detalles sobre su ruptura con Luck Ra durante una presentación en Buenos Aires, generando gran revuelo mediático.

05/08/2026

La cantante La Joaqui, reconocida figura del género RKT, fue la tercera artista local invitada a los shows de la cantante española Rosalía en Buenos Aires. En este contexto, la artista aprovechó el espacio del "confesionario" para relatar los detalles de su ruptura con el intérprete cordobés Luck Ra, generando un considerable revuelo mediático.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rosalía, quien ha incorporado esta singular sección de confesiones en sus presentaciones, permite que sus invitadas compartan experiencias personales relacionadas con el amor y el desamor antes de interpretar su tema La Perla. La Joaqui, quien había confirmado su separación en un reciente streaming, ofreció una reflexión profunda sobre su relación con Luck Ra.

Durante su intervención, La Joaqui expresó: “Llevo toda mi vida recogiendo perlas”, haciendo alusión a las experiencias dolorosas vividas en sus relaciones. La artista utilizó esta metáfora para describir su reciente ruptura, indicando que “una perla muy pesada” fue la causa del fin de su relación.

La Joaqui compartió que siempre había soñado con el matrimonio, y cuando Luck Ra le propuso una escapada romántica, se emocionó ante la posibilidad de una propuesta de compromiso. Sin embargo, el desenlace fue inesperado: “Llegó la propuesta, pero no de compromiso. Era de separación”, reveló, dejando a la audiencia sorprendida.

La artista describió su reacción tras la ruptura, mencionando que buscó refugio en su psicólogo, expresando la necesidad de buscar apoyo emocional para entender la situación. “Sentí como si hubiera perdido el alma”, comentó, reflejando la intensidad de sus sentimientos.

Además, La Joaqui lanzó una indirecta que muchos interpretaron como un mensaje hacia Tuli Acosta, a quien las redes sociales han señalado como una posible tercera en discordia en su separación. “Si él es el héroe... ¿Quién es mi pu... perla?”, expresó, evidenciando su frustración y dolor por la situación.

La Joaqui, con su estilo directo y emocional, continúa captando la atención de sus seguidores y de los medios, mientras se recupera de una de las experiencias más difíciles de su vida amorosa.