“Las tierras argentinas no se venden”: Lisandro Martínez habló de la Ley de Tierras y marcó postura

El defensor de la Selección Argentina compartió un mensaje en redes contra el proyecto que busca modificar los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

05/08/2026

Lisandro Martínez es uno de los futbolistas de la selección argentina que más da que hablar cuando utiliza sus redes sociales. Esta vez, el defensor habló sobre la ley de tierras y fue contundente con su mensaje: “Las tierras Argentina no se venden”, escribió junto a dos emojis de caras enojadas y varios signos de exclamación.

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El futbolista difundió su mensaje en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional. Este jueves 6 de agosto, varios artistas y personalidades de la Argentina convocaron a una marcha frente al Congreso.

"Lisandro Martinez":

Por su mensaje contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pic.twitter.com/vVGOekl4Gy — Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) August 5, 2026

La convocatoria surgió en la antesala del debate legislativo sobre la iniciativa, que propone modificar la normativa vigente para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que el cambio busca incentivar las inversiones, organizaciones sociales y ambientales impulsan la movilización bajo la consigna “Argentina no está en venta”.

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Lisandro Martínez replicó un video de Amnistía Internacional, organización que también convocó a la marcha. En la publicación se afirma que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona la posible eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.

Por el momento, Lisandro Martínez es el único campeón del mundo que habló al respecto. Por otro lado, varios artistas argentinos convocaron a marchar al congreso en contra de la reforma. Tini Stoessel, novia de Rodrigo De Paul, fue una de ellas que también dejó el mismo mensaje que el defensor: “La patria no se vende”.

Lali Espósito, Dillom y Emilia Mernes, entre otros, también levantaron la voz en las redes sociales y se sumaron a Tini Stoessel y Lisandro Martínez.