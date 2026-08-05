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El Padre Tenti destacó que la visita del Papa a la Argentina "renueva la fe y la esperanza" de los católicos

El párroco de la Iglesia de Mailín celebró la confirmación del Vaticano sobre la llegada del Sumo Pontífice al país en noviembre y aseguró que el anuncio representa un acontecimiento de gran importancia para la Iglesia y los fieles argentinos.

05/08/2026

La confirmación oficial del Vaticano sobre la visita del papa León XIV a la Argentina fue recibida con entusiasmo por la comunidad católica. En diálogo con Noticiero 7, el párroco de la Iglesia de Mailín, Ramón Tenti, expresó su alegría por el anuncio y sostuvo que la presencia del Santo Padre "renueva la fe y la esperanza de la comunidad católica argentina".

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El sacerdote destacó que la llegada del Pontífice constituye un hecho histórico para el país y consideró que será una oportunidad para fortalecer el compromiso de los creyentes con los valores del Evangelio y con la vida de la Iglesia.

La Santa Sede confirmó que el Papa visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, el Sumo Pontífice recorrerá las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y Luján, donde encabezará distintas actividades pastorales y encuentros con fieles.

Para Ramón Tenti, la visita trasciende el plano institucional y representa un verdadero mensaje de esperanza para los argentinos, especialmente en un contexto en el que muchas personas atraviesan dificultades y buscan renovar su confianza y su fe.

La visita de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina y genera una gran expectativa entre las comunidades religiosas de todo el país, que ya comenzaron a organizar actividades de cara a uno de los eventos más importantes para la Iglesia Católica en los últimos años.

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